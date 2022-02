Ukraine : Jean-Luc Mélenchon plaide la "désescalade" et appelle la France à être "non alignée"

"Ça me paraît complètement excessif. Si on veut jouer un rôle, il faut être non aligné. Si on choisit d'être aligné, on ne joue plus de rôle, on est dans un des camps. Et l'intérêt de la France, ce n'est pas de transformer la Russie en adversaire", a-t-il ajouté.

En janvier, il plaidait le dialogue avec la Russie, qu'il considère comme un partenaire essentiel de l'Europe. "Je ne suis pas d'accord pour qu'on en fasse un ennemi", assurait-il dans un tweet début janvier.

Il ajoutait que l'élargissement de l'Otan aux pays de l'Est dans les années 2000 avait été "ressenti comme une menace par la Russie" et prônait une sortie de l'Otan qu'il estime être le relais des États-Unis contre la Russie.