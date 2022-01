Crise en Ukraine : Kiev appelle au retrait des troupes et au dialogue avec la Russie

Alors que les pays occidentaux assurent que la Russie a déployé plus de 100.000 militaires et des armes lourdes près des frontières de l'Ukraine et redoutent la possibilité d'une invasion, Moscou nie avoir ce projet. Si le pays a affirmé ne pas vouloir de guerre, il a aussi demandé à obtenir des garanties des États-Unis et de l'Otan pour sa sécurité. Parmi ces demandes, se trouvent notamment l'assurance que l'Ukraine ne sera pas admise au sein de l'Alliance et que Washington n'établira pas de nouvelles bases militaires dans les pays ex-soviétiques.

La Russie "ne veut pas rester dans une position où (sa) sécurité est régulièrement violée", comme dans l'éventualité d'une intégration de l'Ukraine à l'Otan, a notamment déclaré dimanche le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.