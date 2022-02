Crise ukrainienne : quand la désinformation s'invite sur les réseaux sociaux

De son côté, l’Ukraine n’hésite pas non plus à manipuler l’opinion en faisant circuler des images sur les réseaux sociaux qui sont sorties de leur contexte. Ainsi, des vidéos ont été publiées sur Facebook ces derniers jours en montrant une large mobilisation dans les rues de Moscou, qui se serait déroulée le 13 février en opposition à la guerre. Or, celles-ci datent de 2014, au moment du conflit en Crimée. Une opération de désinformation entreprise par des comptes ukrainiens et qui a été repérée par le site de vérification ukrainien StopFake. On peut d’ailleurs retrouver des images de cette manifestation vieille de six ans sur Twitter, comme on peut le voir ci-dessous.