Table de 4 m, champagne et débriefing sur la place Rouge... les coulisses d'un tête-à-tête interminable à Moscou

La mission diplomatique du chef de l'État a commencé par un échange de plus de cinq heures, qui s'est déroulé dans "salon des représentations" de la présidence russe. Seuls, sans conseillers ni secrétaires, alors que les deux traducteurs initialement présents avaient été envoyés en cabine, les deux dirigeants étaient placés aux extrémités d'une table de quatre mètres. Une disposition qui a pu prêter à sourire. Cette distance imposée pour des raisons sanitaires n'aurait cependant pas gêné les débats. Les deux dirigeants étaient équipés de micros et d'oreillettes pour s'entendre et se comprendre.

Une rencontre au sommet momentanément interrompue pour se ravitailler. Faute d'accord, au bout de quatre heures et demie de discussions, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont vu servir un menu composé, entre autres, de pommes trempées aux langoustines, de steak d'esturgeon ou d'un sorbet au gingembre.