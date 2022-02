"Elles ont un effet très limité" : 5 questions sur les sanctions occidentales contre la Russie

Confirmant les appréhensions occidentales, Vladimir Poutine a reconnu, lundi 21 février, l'indépendance des entités sécessionnistes de Lougansk et de Donetsk, au sud-est de l'Ukraine. Sans attendre, les Européens, mais aussi les Américains, les Britanniques, les Japonais et les Australiens ont décrété une série de sanctions à l'encontre de la Russie, qui manœuvre militairement depuis des mois autour de l'Ukraine.

"Le Kremlin ne peut plus lever de fonds aux États-Unis ou en Europe et sa nouvelle dette ne peut plus être négociée sur les marchés financiers américains ou européens", a déclaré, mardi, Joe Biden, qui vise aussi le financement des dépenses militaires à travers deux banques publiques, mais également cinq oligarques proches du président russe, qui voient leurs biens gelés. Outre-Atlantique, un "paquet de sanctions" visant notamment les 351 députés russes de la Douma qui ont approuvé la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes et 27 individus et entités "qui contribuent à miner ou menacer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sa souveraineté et son indépendance" doivent aussi s'appliquer dans les heures à venir. En outre, l'UE souhaite, comme les États-Unis, empêcher "l'État russe et son gouvernement à accéder aux marchés européens".

Jean-Éric Branaa, maître de conférences à l'université de Paris II Assas et chercheur en relations internationales a analysé pour TF1info l'effet de ces mesures punitives.