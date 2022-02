Crise ukrainienne : la population russe soutient-elle Vladimir Poutine ?

Les efforts diplomatiques se poursuivent, mais la tension grimpe encore. Ce lundi, les dirigeants des deux territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine ont appelé Vladimir Poutine à reconnaître leur indépendance. De quoi alimenter une fois de plus les divisions entre dirigeants russes et occidentaux, lesquels accusent Moscou de se préparer à envahir son voisin, et qui risque de mettre fin au processus de paix.

Cette crise diplomatique a pris une telle ampleur que le risque de guerre est explicitement évoqué par les Occidentaux, tandis que plusieurs pays, dont la France, ont recommandé à leurs ressortissants de quitter l'Ukraine. De l'autre côté de la frontière, comment cette crise est-elle vécue au sein de la population russe ? Soutient-elle Vladimir Poutine ? Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe, nous éclaire.

Face à la montée des tensions avec les Occidentaux, les Russes sont-ils tous derrière Vladimir Poutine ?

Non, sur aucun sujet les Russes se retrouvent tous derrière Vladimir Poutine. La société russe est complexe, parfois divisée sur les sujets historiques, comme sur celui de la gestion de la crise sanitaire. Sur la question de la reconnaissance de l'indépendance des Républiques dont il est question ce lundi, il est possible qu'une majorité de Russes le soutiennent. En revanche, s'il s'agissait d'attaquer l'Ukraine, j'en doute fort.