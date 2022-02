Crise ukrainienne : le détail des sanctions des Occidentaux contre la Russie

Les premières sanctions tombent face à la menace russe. Ces deux derniers jours, l'Europe comme les États-Unis ont dévoilé une série de mesures après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des deux régions séparatistes prorusses, Donetsk et Lougansk, lundi 21 février. En guise de réponse, Vladimir Poutine garde sa ligne et rappelle, ce mercredi, que les intérêts et la sécurité de son pays sont "non négociables".