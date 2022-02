Ukraine : le sommet Biden-Poutine, "espoir diplomatique" selon Clément Beaune

Selon le secrétaire d'État, le président de la République "a construit cette relation, difficile, exigeante, qui prend du temps", avec Vladimir Poutine. "Le chemin qui a été ouvert, le seul, c'est la France avec la force du soutien européen qui le fait", met-il en avant.

Le sommet entre les présidents américain et russe, dont la date et le lieu restent encore inconnus, représente "une chance", juge Clément Beaune. "C'est le signe qu'une solution politique peut être possible. C'est obtenu par la France, par les efforts diplomatiques du président de la République."