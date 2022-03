Croatie : le drone militaire de fabrication russe qui s'est écrasé à Zagreb portait une bombe aérienne

Les autorités n'ont pas indiqué si la bombe avait explosé ou non. Elles n'ont pas, non plus, su en préciser le type. L'épave du drone et les fragments de la bombe seront transportés "dans une zone militaire où une analyse détaillée sera faite", a expliqué Mario Banozic.

Les enquêteurs ont aussi découvert la "boîte noire" de l'engin qui devrait permettre, avec les coordonnées de la trajectoire enregistrées par des radars, de déterminer son point de départ, selon le ministre.