Croatie : un drone militaire de fabrication russe s'écrase à Zagreb

Le ministère de la Défense a annoncé que le drone était entré dans l'espace aérien croate par l'est du pays, volant à une vitesse de 700 km/h et à une altitude de 1.300 mètres. Zagreb se trouve à plus de 500 kilomètres de la frontière la plus proche de l'Ukraine, envahie depuis le 24 février par les forces russes."Pourquoi cela s'est produit, est-ce qu'il s'agit d'une erreur ou de perte de contrôle, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude en ce moment. Nous savons qu'il a volé pendant quelques minutes au-dessus de la Croatie, avant de s'écraser à Zagreb", a expliqué le gouvernement. De son côté, le chef de l'état-major de l'armée, Rober Hranj, a évoqué un "incident plutôt sérieux". "Nous en savons déjà beaucoup, mais une enquête intense est en cours pour savoir ce qui s'est passé. Nous sommes en contact intense avec des commandants de l'Otan", a-t-il dit.