La Centrafrique adopte le bitcoin en monnaie légale, un outil politique ?

"Cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde", estime au contraire la présidence de la Centrafrique. D'après le texte de loi, ces nouvelles transactions liées aux cryptomonnaies pourront être effectuées "sans restriction (...) par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées". Dans le lot, sont notamment évoquées : "les activités de commerce en ligne", "toutes transactions électroniques" ou bien encore "les contributions fiscales". La loi prévoit aussi que "les échanges en cryptomonnaies ne sont pas soumises à l'impôt".

Pourtant, le pays n'a rien fait pour propulser ce mode de paiement dans son pays. À l'inverse du Salvador, aucune publicité n'a été faite avant la promulgation de la loi et aucun portefeuille de cryptomonnaie, pouvant donner un accès direct et gratuit aux transactions à ses habitants sous forme d'application, n'a été créé. Autre écueil, et non des moindres : les Centrafricains seraient une minorité à être connectés à Internet. D'après une étude de DataReportal, ils étaient 11,4 % à posséder un accès à un quelconque réseau en janvier 2021. De quoi douter d'un futur succès du bitcoin.