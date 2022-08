Cuba : au moins un mort et une centaine de blessés dans l'énorme incendie d'un dépôt pétrolier

Selon Asbel Leal, directeur du commerce et de l'approvisionnement à l'Union cubaine du pétrole (Cupet), Cuba n'a jamais été confronté à un incendie de "l'ampleur de celui d'aujourd'hui". À l'heure actuelle, l'incendie et les explosions qui en découlent, est à l'origine d'au moins un mort. 121 personnes sont blessées et 17 portées disparues. "Un corps a été retrouvé sur le site de l'accident", a déclaré Luis Armando Wong, directeur de la Santé de Matanzas, lors d'une conférence de presse.

Cinq blessés sont dans un état critique, trois dans un état très grave et 28 sérieusement atteints, selon un dernier bilan communiqué sur le compte Twitter de la présidence. Parmi les blessé, figure le ministre de l'Energie, Livan Arronte. Les 17 personnes disparues sont des pompiers "qui se trouvaient dans la zone la plus proche de l'incendie" lorsqu'une explosion a eu lieu. Au total, 1900 personnes ont été évacuées de la zone sinistrée.