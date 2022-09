Cuba : le mariage gay et la GPA approuvés par référendum

Ce nouveau texte, qui remplace désormais l'ancien code de la famille datant de 1975, est un des plus progressistes d'Amérique latine en matière de droits sociétaux. L'autorité électorale cubaine a annoncé ce lundi 26 septembre que le nouveau code de la famille, qui inclut le mariage homosexuel et la gestation pour autrui (GPA), a été "approuvé" par référendum, précisant que les résultats partiels donnant 66% de suffrages favorables étaient "irréversibles".

"Le code des familles a été approuvé par le peuple", les votes décomptés montrant une "tendance irréversible", a déclaré la présidente du Conseil électoral national (CEN), Alina Balseiro, à la télévision d’État. Selon des résultats presque définitifs, la participation s'est établie à 74,01%, avec 66,87% en faveur du texte, et 33,13% contre, rapporte le CEN. Les résultats de 36 circonscriptions n'étaient pas encore connus en raison d'intempéries qui ont frappé l'est de l'île. La nouvelle loi devait obtenir plus de 50% pour être approuvée et entrer en vigueur.