Et si les pâtes à la carbonara étaient en fait une recette américaine ?

Il est historien, mais aussi italien, et pourtant son interview, donnée le 23 mars dernier dans le Financial Times, a eu l'effet d'une bombe. Alberto Grandi y affirme que certains classiques de la gastronomie italienne, comme la pizza ou les pâtes carbonara, seraient en fait américains. Selon ce professeur d’histoire de l’alimentation à l’université de Parme, la carbonara ne serait pas un plat romain, mais trouverait son origine à la fin de "la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soldats américains apportent le bacon en Italie et ont l’idée de l’associer aux œufs et aux pâtes".