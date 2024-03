Plusieurs services de l'État touchés par des attaques informatiques d'une "intensité inédite"

Plusieurs services de l’État ont été visés depuis ce dimanche par des attaques informatiques d'une "intensité inédite", a annoncé le gouvernement. La plupart des services ont été rétablis, mais l'accès à certains sites restait impossible ce lundi après-midi. L'origine des cyberattaques est pour l'heure inconnue.

Depuis ce dimanche soir, plusieurs services de l’État font l’objet d’attaques informatiques dont les modalités techniques sont classiques, mais l’intensité inédite, ont révélé les services du Premier ministre. De nombreux services ministériels auraient ainsi été ciblés.

La plupart des services déjà rétablis

Une cellule de crise a été activée immédiatement, "pour déployer des contre-mesures et garantir la continuité des services informatiques", poursuit le communiqué de Matignon. L’impact de ces attaques aurait été "réduit pour la plupart des services" et l’accès aux sites de l’État rétabli rapidement. Les équipes de la DINUM (Direction interministérielle du numérique) et de l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) mettent "en œuvre des mesures de filtrage jusqu’à la fin de ces attaques", est-il précisé. En fin d'après-midi ce lundi, il était impossible d'accéder au site internet du ministère de la Culture.

Pour l'heure, les services français ne mentionnent ni les sites visés, ni l'origine présumée des attaques. Ces attaques "ne sont pas attribuables aux Russes à ce stade", selon une source sécuritaire contactée par l'AFP.