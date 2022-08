Sébastien Raoult incarcéré au Maroc : la justice française rejette une demande de son avocat

C'est un revers judiciaire pour Sébastien Raoult. La justice administrative française a rejeté, mardi 30 août, une demande de l'avocat de cet étudiant français de 21 ans, accusé de cybercriminalité par les États-Unis, destinée à éviter son extradition outre-Atlantique. Le jeune homme, qui risque 116 ans de prison contre 5 en France, avait été arrêté le 31 mai au Maroc, à la demande des autorités américaines, alors qu'il s'apprêtait à rentrer en avion. Il demeure depuis incarcéré près de Rabat.

Lors d'une audience de référé-liberté, vendredi 26 août, Me Philippe Ohayon avait demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti de transmettre les documents d'une demande d'entraide pénale exécutée par la France et formulée par les autorités américaines en juillet 2020, puis renouvelée jusqu'au 16 mai 2022, concernant les "ShinyHunters", un groupe de hackers. L'avocat a notamment fait valoir que ces pièces étaient de nature à démontrer que les juridictions françaises étaient compétentes pour poursuivre Sébastien Raoult, soupçonné par le FBI de faire partie de ce groupe de hackers, et donc permettre son extradition vers la France plutôt que les États-Unis.