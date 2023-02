Cyclone Gabrielle en Nouvelle-Zélande : 4 morts, 300 personnes secourues sur les toits

140.000 personnes se trouvent encore privées d'électricité, même si le courant est progressivement rétabli. Les autorités commencent à mesurer l'ampleur des dégâts dans les villes isolées où les eaux de crue ont emporté les routes et coupé les communications, tout en prévenant que tout danger n'était pas encore écarté. Des vents violents et des pluies diluviennes ont affecté dans la nuit de lundi à mardi l'Ile du Nord, où vivent plus des trois quarts des cinq millions d'habitants du pays, provoquant inondations et glissements de terrain.