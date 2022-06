Danemark, Finlande, Suède... Trois mois de guerre en Ukraine ont profondément transformé la Défense européenne

En Allemagne, le gouvernement et l'opposition conservatrice ont trouvé un accord qui va permettre de faire une entorse aux règles budgétaires de la constitution nationale, afin de débloquer 100 milliards d'euros pour moderniser l'armée face à la menace russe. "L'Allemagne disposera bientôt en Europe de la plus grande armée conventionnelle dans le cadre de l'Otan", s'est réjoui le chancelier Olaf Scholz, qui avait promis ce nouveau budget pharaonique dès le mois de février. Avec le déblocage de ce fonds exceptionnel, Berlin va pouvoir atteindre l'objectif fixé par l'Otan de consacrer 2% du PIB national par an à la défense.