Guerre en Ukraine : dans le Donbass, les drones de loisirs font la chasse aux blindés

"Nous avons déjà détruit deux tanks... Le problème, c’est que les Russes ont un système pour couper la liaison entre le drone et son pilote. Toute communication est alors interrompue et on perd l'engin", explique le commandant Scala. Alors, il y a d'autres moyens : des mini-caméras installées sur des poteaux électriques en pleine campagne, par exemple. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.