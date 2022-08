Darmanin à Mayotte : y a-t-il "plus d'étrangers que de Mahorais" sur l'île ?

Mais l'arrivée d'étrangers depuis les Comores n'est pas la seule raison qui explique ce chiffre. En fait, il est le résultat de deux phénomènes. Tout d'abord, il y a le solde migratoire. Après être resté négatif pendant dix ans (de 2002 à 2012), cet indicateur est redevenu positif, entre 2012 et 2017. Les autorités ont en effet enregistré 5600 arrivées de plus que de départs sur cinq ans. Soit 1100 personnes de plus par an en moyenne du fait des migrations. Un solde migratoire "relativement faible", pour prendre l'expression utilisée par l'Insee, qui s'est accompagné d'un flux migratoire vers les autres départements français. De nombreux jeunes de 15 à 24 ans quittent le territoire "pour poursuivre des études ou chercher du travail en métropole". Résultat : le solde migratoire des natifs de Mayotte est très déficitaire, avec 25.900 personnes en moins en cinq ans.

Avec de nombreux départs et plusieurs arrivées, la part des habitants nés à l'étranger augmente. Un phénomène en "forte hausse depuis 2012", comme le relève l'institut chargé de la statistique (+ 8 points).

