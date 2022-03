"De l'issue de cette guerre va dépendre notre sort et celui de nos enfants", assure Bernard-Henri Lévy

"De là où je dormais, on voyait l'escadre russe dans la rade d'Odessa, avec ses canons pointés sur la ville. La nuit, on entendait et on voyait les avions qui tiraient, pendant les alertes, sur les faubourgs de la ville", raconte le philosophe. "C'était une ville extraordinairement cosmopolite et animée. Aujourd'hui, c'est une ville pétrifiée. Il n'y a personne dans les rues à part les volontaires de la défense territoriale qui fabriquent des barricades, qui élèvent des montagnes de sacs de cailloux et qui soudent des croisillons dans le béton pour empêcher les chars russes d'arriver", décrit-il.