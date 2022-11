De Shanghai à Urumqi : retour sur 8 mois de protestations en Chine

En novembre, des heurts ont opposé des manifestants à la police dans la métropole de Canton (Sud), après l'extension du confinement en raison d'une recrudescence des infections. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré des centaines de personnes descendant dans la rue, certaines arrachant les cordons destinés à empêcher les habitants confinés de sortir de chez eux. "Plus de tests", scandaient les manifestants, dont certains jetaient des projectiles sur la police.

La plus grande usine d'iPhone du monde abrite également un foyer de contestation. Des centaines d'employés de l'usine du géant taïwanais Foxconn ont manifesté en raison de différends concernant leurs salaires et leurs conditions de travail, alors que la ville de Zhengzhou (centre), où se trouve l'usine, est confinée depuis octobre. Le géant taïwanais Foxconn a finalement offert aux nouvelles recrues une prime équivalente à 1400 dollars pour mettre fin à leur contrat et partir, dans le but d'éradiquer l'agitation.

Finalement, vendredi soir, des centaines de personnes sont descendues dans les rues d'Urumqi, la capitale du Xinjiang. "Levez les mesures de confinement", était notamment scandé par les manifestants. Cette action a eu lieu après la mort de dix personnes dans l'incendie d'un immeuble jeudi. Des internautes ont soutenu que les mesures de confinement avaient empêché les habitants de quitter leur domicile à temps et retardé l'accès des secours. Depuis, une vague de protestations et de veillées à travers le pays, dans de grandes villes comme Shanghai ou sur des campus chinois, est en route.