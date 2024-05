Le roi Charles III se rendra en France pour les 80 ans du D-Day

Le roi Charles III se rendra en France le 6 juin prochain pour les célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Son fils, le prince William, participera lui aussi aux cérémonies, aux côtés d'Emmanuel Macron.

Buckingham vient de l'annoncer : le roi Charles III et la reine Camilla se rendront en France le 6 juin prochain pour les célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Le souverain ira à une cérémonie au mémorial britannique de Ver-sur-Mer (Calvados), l'une des cinq plages du Débarquement, a déclaré le palais, vendredi 17 mai. Il s'agira du premier déplacement à l'étranger du roi Charles III depuis l'annonce de son cancer. Après trois mois d'interruption, le monarque de 75 ans a repris ses activités publiques le 30 avril, tout en suivant son traitement contre la maladie.

Son fils William, héritier du trône britannique, participera quant à lui à la commémoration internationale qui se tiendra non loin de là, sur la plage d'Omaha, à Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados). Le président français Emmanuel Macron y accueillera quelque 25 dirigeants, notamment le président américain Joe Biden.

La veille de ce déplacement, le monarque, la reine Camilla et le prince William sont également attendus à Portsmouth, au sud de l'Angleterre, pour les célébrations nationales du 6 juin 1944. Ce débarquement est le plus important de l'histoire par le nombre de bâtiments engagés : 6939 navires ont débarqué 132.700 hommes - essentiellement des Britanniques, Américains et Canadiens - en Normandie.