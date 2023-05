Après les fusillades meurtrières, le président serbe promet de "désarmer le pays"

Aleksandar Vucic a annoncé une révision du permis de port d'armes légères, outre les armes possédées par les chasseurs, dont l'objectif sera de réduire leur nombre de quelque 400.000 à "pas plus d'entre 30.000 à 40.000". Dans ce pays d'environ 6,8 millions d'habitants, les gens possèdent légalement plus de 765.000 d'armes, dont quelque 360.000 armes de chasse, selon les données présentées par le chef de l'État. Il a également annoncé que le gouvernement s'attaquerait au problème de la possession illégale d'armes. Un grand nombre d'armes à feu circulent dans les Balkans depuis l'éclatement de l'ex-Yougoslavie et les guerres sanglantes des années 1990.