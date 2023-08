Débat des Républicains sans Trump : presque tous ses concurrents le soutiendront s'il est condamné

"Si l'ancien président Donald Trump était condamné pénalement, le soutiendriez-vous toujours en tant que choix de votre parti ?", a ainsi demandé l'un des journalistes animant le débat. À cette question, six candidats ont levé la main. Seuls l'ancien gouverneur de l'Arkansas Asa Hutchinson et celui du New Jersey Chris Christie ont refusé de soutenir Donald Trump. Christie a semblé un temps levé lui aussi sa main, mais il a ensuite expliqué qu'il s'agissait en fait d'un geste de désapprobation au prédécesseur de Joe Biden à la Maison-Blanche et non d'un signe de soutien. "Il est grand temps d'arrêter de normaliser son comportement", a-t-il d'ailleurs déclaré.