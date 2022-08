Décès de Gorbatchev : un dirigeant admiré en Occident, mal-aimé en Russie

À l’annonce de son décès, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rendu hommage à Mikhaïl Gorbatchev, saluant "un dirigeant digne de confiance et respecté" et qui "a ouvert la voie à une Europe libre". Comme elle, de nombreux dirigeants occidentaux ont multiplié les hommages à Mikhaïl Gorbatchev, un artisan de la paix en Europe et dans le monde.