Décès de Rayan au Maroc : l'Arabie Saoudite sécurise plusieurs milliers de puits

Les autorités ont également appelé les résidents à signaler tout puits dangereux ou non couvert. "Vos signalements vous protégeront, vous et les autres", a souligné le ministère saoudien. Le drame du décès de Rayan a ouvert en Arabie Saoudite un débat sur la prolifération et la dangerosité de puits clandestins et non sécurisés.