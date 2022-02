Décès de Rayan au Maroc : le monde entier rend hommage au petit garçon

Le candidat écologiste Yannick Jadot a confié sur Twitter : "Pensées à Rayan, sa famille et le peuple marocain qui le pleure. Personne ne devrait avoir à vivre ce genre de drame."

Anne Hidalgo, candidate PS et maire de Paris, a témoigné, elle aussi, de son "immense tristesse". "Toute mon affection et mon soutien à la famille du petit Rayan et à ceux qui ont tout tenté pour le sauver", assure-t-elle. "Comme beaucoup au Maroc, en France et partout dans le monde, j’adresse avec émotion mes pensées à la mémoire du petit Rayan, à sa famille et ses proches, aux sauveteurs qui ont tout tenté", a ajouté la ministre chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa.