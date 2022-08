Perestroïka, explosion de l'URSS... L'ère Gorbatchev en 5 dates clés

1985 marque la montée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev au sein du Parti communiste de l’Union Soviétique. Le natif de Privolnoye, qui a gravi les différents échelons au sein du parti au pouvoir, prend les commandes du PCUS dès le 10 mars et annonce quelques mois plus tard, le 15 octobre, son plan de restructuration économique afin de relancer l’URSS : la perestroïka. L’ensemble de réformes vise à restructurer l’économique et l’aspect social en URSS en entamant une transition vers une économie de marché et une libéralisation de l’économie, aux antipodes de ce qui était en place depuis des décennies sous le régime communiste. Dans le même temps, la "glasnost" ("transparence") qu'il a instaurée a libéré la parole, et les digues de la censure ont cédé.