"Invasion", "offensive", "déclaration de guerre" : les médias russes censurés par Moscou

Depuis le début du conflit russo-ukrainien, seules les sources officielles du gouvernement russe peuvent être utilisées par les journalistes du pays. Selon le régulateur des médias, "seules les sources officielles (...) disposent d'informations actuelles et fiables", estime Roskomnadzor.

Et pour cause, les termes utilisés sont bien plus élogieux pour le maître du Kremlin. Celui-ci évoquant une "opération militaire spéciale" destinée au "maintien de la paix". Pour preuve, l'agence de presse russe RIA évoque simplement une "aggravation de la situation en LNR (République populaire de Lougansk) et DNR (République populaire de Donetsk)".