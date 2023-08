Déçu par sa pizza, un New-Yorkais réclame 5 millions de dollars à Taco Bell

La pizza-taco mexicaine n'est pas la seule à être mise en cause. Pour d'autres produits populaires de Taco Bell, comme le "Crunchwrap Supreme", le "Grande Crunchwrap" ou la "Veggie Mexican Pizza", la quantité de garniture dans les visuels publicitaires semble "doublée", assurent les avocats de Frank Siragusa. Ces derniers jugent ces pratiques "injustes et décevantes", d'autant plus dans le contexte d'inflation aux États-Unis. "Les prix de la viande sont très élevés et de nombreux consommateurs, en particulier les consommateurs à faible revenu, ont des difficultés financières", ont déclaré les avocats de Franck Siragusa.

La firme appartenant au Groupe Yum! Brands qui possède des entités comme KFC ou Pizza Hut, n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de la presse.