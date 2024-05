Ingérences étrangères : les tentatives de désinformation venues de Chine sont massives... mais inefficaces

Un rapport publié au début du mois d'avril décrit l'étendue des campagnes d'influence menées par la Chine. Pékin s'appuie notamment sur l'intelligence artificielle (IA) pour fracturer les sociétés occidentales. Des attaques massives, mais inefficaces pour l'heure.

La Chine a-t-elle enterré la hache de guerre avec l'Occident ? Longtemps accusé de mener des campagnes d'influence en France, Pékin est passé au second plan depuis le début de l'invasion en Ukraine. Ce qui ne signifie pas que le pays a cessé ses attaques. Bien au contraire. Dans un rapport publié le 4 avril 2024, Microsoft affirme que la Chine a "mis les bouchées doubles" contre ses cibles. Une opération de désinformation massive... qui peine toujours à trouver son audience.

L'IA au service de la désinformation

L'opération révélée par le géant américain de l'informatique s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne. Connue depuis 2017 sous le nom de "Spamouflage" ou "Dragonbridge", son lien avec le gouvernement chinois a déjà été établi à plusieurs reprises. Sauf que cette fois-ci, Microsoft dit avoir remarqué un changement dans la stratégie du Parti communiste chinois (PCC). Il a non seulement accentué sa campagne de désinformation, mais aussi modifié ses méthodes. Désormais, il utilise des contenus générés par des logiciels d'intelligence artificielle (IA). Objectif : "Se servir des faux comptes sur les réseaux sociaux pour déterminer ce qui divise le plus les électeurs afin de tenter de creuser des fossés et de faire pencher le résultat des élections présidentielles", organisées cette année à Taïwan et aux États-Unis, écrit le centre d'analyse des menaces de Microsoft (MTAC).

Une campagne qui a déjà ciblé les élections sur la petite île tant convoitée par la Chine. Entre autres exemples, le plus flagrant est un deepfake audio apparu sur les réseaux sociaux le jour même du scrutin. Le 13 janvier, un compte lié à la campagne "Spamouflage" a mis en ligne un sonore généré par l'IA dans lequel Terry Gou, le candidat du parti indépendant à la course à la présidence, soutenait son adversaire. Une première pour l'équipe de Microsoft, qui assure n'avoir jamais observé auparavant un acteur étatique utiliser des deepfakes pour tenter d'influencer une élection à l'étranger.

LES VÉRIFICATEURS - La menace des deepfakes plane sur 2024 Source : TF1 Info

C'est dans cette continuité que l'opération "Spamouflage" continue d'utiliser l'intelligence artificielle pour viser les États-Unis.

Et tente clairement d'influencer les élections américaines qui auront lieu en novembre. L'équipe de Microsoft fait ainsi état d'une hausse constante du nombre de faux comptes activés par les agents du PCC. En se faisant passer pour des électeurs Américains, ils publient des images, des vidéos et répondent à des commentaires sur des sujets de société, comme le fléau des opioïdes ou la politique d'immigration, et commentent parfois des publications au sujet de la Chine. Par ailleurs, ces comptes demandent de manière régulière à leurs abonnés leur opinion sur l'actualité. "Une tactique dont le but est de susciter un engagement supplémentaire ou de mieux comprendre l'opinion des Américains", soulignent les experts de Microsoft.

L'isolement de la Chine la rend moins pertinente

Mais malgré tous ces investissements, chiffrés par le passé à plusieurs millions de dollars, cette opération n'a pour l'heure pas trouvé son audience. "Ces campagnes ont atteint des niveaux de résonance variables, sans qu'aucune formule n'ait permis d'obtenir un engagement constant de la part du public", relève Microsoft dans son rapport. En cause, les experts estiment que les acteurs derrière l'opération échouent à comprendre le contexte culturel dans lequel échangent les internautes hors de Chine. "Depuis au moins sept ans, cette campagne d'influence est tristement célèbre pour deux raisons : son énorme ampleur et son inefficacité presque totale", commente par exemple Elise Thomas. Analyste à l'Institut pour le dialogue stratégique (ISD), elle suit cette campagne depuis ses débuts, et juge que ces acteurs étrangers peinent à développer "des personnages convaincants et attrayants qui pourraient générer de l'engagement de la part d'utilisateurs authentiques".

Résultat, Elise Thomas affirme dans une analyse à ce sujet que pour l'heure "la majorité des messages ne reçoivent aucun engagement et un très faible nombre de vues". Même constat du côté de Clint Watts, directeur général du MTAC. "Ils essaient beaucoup de choses différentes, mais leur sophistication est encore très faible." Il remarque que les publications tendent à "confondre le contexte culturel et commettre des erreurs", en laissant des caractères chinois dans leurs messages ou en proposant des contenus trop caricaturaux, comme dans le cas du compte ci-dessous. Des maladresses qui s'expliquent par l'isolement de la Chine. Avec sa grande muraille virtuelle, Pékin empêche les internautes d'accéder au web mondial et d'en comprendre les références.

Un compte désormais supprimé utilisé par Pékin pour sa campagne Spamouflage - Elise Thomas / X

Reste que selon les différents spécialistes, cette "menace potentielle doit être prise au sérieux", comme le relève Elise Thomas. Un constat similaire à celui de Jack Stubbs, directeur de l'information chez Graphika, la société d'analyse des réseaux sociaux à l'origine des premières révélations sur la campagne "Spamouflage". Dans les pages du magazine spécialisé Wired, il estime que "pour l'instant, la grande majorité de cette campagne possède quelque chose qui ne colle pas". "Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne collera pas à l'avenir." Pour Clint Watts, ce n'est qu'une question d'années. Selon lui, la Chine possède "dix ans de retard". "Les campagnes de désinformation de la Chine sont comparables à celles de la Russie en 2014", commente ainsi le chef de cette équipe à l'origine du rapport. Et comme pour son allié, Pékin a encore largement les moyens d'évoluer. Jusqu'au jour où cette campagne visera juste. Charge d'ici là aux pays visés de tout faire pour s'en protéger.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.