Défi 365 marathons en 365 jours : le pari fou d'un Britannique pour la lutte contre le cancer

Le Britannique a exprimé sa joie sur son compte Twitter avec une vidéo, et un second post simple et clair face à cette somme d'un million de livres : "WOW". Gary McKee n'en est pas à son premier défi en faveur d'associations caritatives. Il avait déjà traversé le Brésil à vélo, escaladé le Kilimandjaro, ramé sur des distances équivalentes à la Manche. Il avait couru 100 marathons en 100 jours en 2017 puis 110 en 110 jours en 2021.

Cette année, il a considérablement relevé le niveau en se lançant ce défi sur 365 jours. Ce pari a nécessité près de 22 paires de baskets. Il courrait souvent le matin avant de travailler l'après-midi sur un site de traitement des déchets nucléaires. De nombreux coureurs l'ont également rejoint dans son défi, ainsi que des sportifs comme l'entraîneur anglais de rugby Kevin Sinfield.