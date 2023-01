Dégradation des relations franco-marocaines : que se passe-t-il entre Paris et Rabat ?

À l'occasion de la visite de Catherine Colonna, les deux pays semblaient avoir apaisé les tensions et s'étaient prononcé pour un partenariat renouvelé. Mais les articles de presse - souvent acrimonieux - se sont multipliés ces derniers jours, faisant état d'une nouvelle dégradation des relations franco-marocaines et mettant en doute la venue prochaine du président français.

"Maladresses, faux pas et incompréhensions se multiplient entre Paris et Rabat", écrivait ainsi en début de semaine la revue Jeune Afrique. "Face à ce qu'elles considèrent comme des manifestations d’hostilité de la part de la France, les autorités marocaines ne cachent plus qu'un retour à la normale sera difficile".