"Déluge d'Al-Aqsa" : la branche armée du Hamas lance une offensive d'ampleur contre Israël

Les tirs de roquettes au départ de plusieurs endroits de la bande de Gaza ont commencé avant 06h30 et se sont poursuivis en début de matinée. L'armée israélienne a fait retentir des sirènes dans le sud et le centre du pays, invitant la population à rester près des abris. Par deux fois dans la matinée, les sirènes ont retenti jusqu'à Jérusalem, où un journaliste de l'AFP a vu deux roquettes interceptées dans le ciel. Une femme d'une soixantaine d'années a été tuée et 15 autres personnes ont été blessées dans le sud d'Israël, a annoncé le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge. Une roquette est tombée sur la ville de Yavne, au sud de Tel-Aviv, où un homme a été légèrement blessé par des éclats, selon le Magen David Adom.

Du côté de Gaza, des centaines d'habitants du nord-est du territoire ont pris la fuite, quittant leur maison quelques heures à peine après le lancement du "déluge d'Al-Aqsa", dont le nom fait vraisemblablement référence à la mosquée al-Aqsa, la plus grande de Jérusalem. Des hommes, des femmes et des enfants transportant des couvertures et des vivres ont été vus en train de quitter leurs logements pour se diriger plus vers l'intérieur de la bande de Gaza.