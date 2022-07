Démission de Boris Johnson de la tête du parti conservateur : comment le Premier ministre est-il désigné au Royaume-Uni ?

C'est ainsi qu'en juillet 2019, Boris Johnson a succédé à Theresa May. Face aux difficultés à mettre en œuvre le Brexit, elle avait été poussée vers la sortie. Le parti conservateur, majoritaire à la Chambre des communes, a alors dû se trouver un nouveau chef. Les membres du parti ont départagé Boris Johnson et Jeremy Hunt, bataille largement remportée dans les urnes par l'ancien maire de Londres. Comme le veut la coutume, la reine Elizabeth II l'a nommée Premier ministre, après que Theresa May lui a présenté sa démission.

Une situation similaire devrait désormais se présenter. Après la démission de Boris Johnson ce jeudi, les membres du parti conservateur vont devoir élire un nouveau chef, d'ici à cet automne, selon les médias britanniques. L'élu succèdera alors au Premier ministre sortant, et sera chargé par la reine de former un nouveau gouvernement.