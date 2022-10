Brexit : démissions en chaîne au sein du gouvernement britannique, Theresa May exclut l'idée d'un nouveau référendum

Même si la Première ministre échappe à cette motion, les différents élus entendent voter contre le projet de Brexit lorsque le Parlement de Westminster sera appelé à se prononcer, un vote attendu au début du mois de décembre. Selon les calculs de médias britanniques, il manquerait environ 80 voix au gouvernement pour faire adopter le texte, ce qui l'obligerait à compter sur le soutien d'au moins une partie de l'opposition travailliste pour surmonter cet obstacle incontournable.

Or, là encore, elle ne peut compter sur aucun soutien. "Le gouvernement se délite sous nos yeux", a déclaré Jon Trickett, membre de la garde rapprochée du chef de file des travaillistes, Jeremy Corbyn. " "Theresa May (...) est de toute évidence incapable d'accoucher d'un accord de Brexit qui recueille ne serait-ce que le soutien de son gouvernement - sans parler du Parlement et de la population britannique", a-t-il dit, estimant que Theresa May n'avait plus "aucune autorité".

La Première ministre, de son côté, a tenté d'averti ce jeudi que les choix étaient limités. "Le choix est clair: nous pouvons choisir de partir sans accord, risquer qu'il n'y ait pas de Brexit du tout ou soutenir le meilleur accord négociable", a-t-elle martelé face aux députés.