Démissions en série après l'accord sur le Brexit : qu'est-ce qui coince avec l'Irlande ?

"Je ne peux soutenir l'accord proposé pour deux raisons", liées notamment au futur statut de l'Irlande du Nord après le Brexit, a expliqué ce jeudi l'eurosceptique Dominic Raab - ministre en charge du Brexit - dans sa lettre de démission publiée sur son compte Twitter. Moins de 24 heures après avoir annoncé avoir obtenu le soutien de ses ministres, la première ministre britannique Theresa May perd un poids lourd de son gouvernement. Il a été rejoint par la secrétaire d'Etat du Brexit, Suella Braverman, ainsi que la ministre du Travail, Esther McVey. Auparavant, Shailesh Vara le secrétaire d'Etat à l'Irlande du Nord, province britannique dont le sort constitue le principal cœur du problème, avait également annoncé son départ.

Pourquoi la question de l'Irlande du Nord a-t-elle, à ce point, contribué à l'explosion du gouvernement ? Voici quelques éléments de réponse.

Le point le plus controversé du projet d'accord concerne les dispositions visant à empêcher le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande voisine, membre de l'UE, afin de préserver les accords de paix du Vendredi saint, en 1998. Car pour rappel, en se prononçant pour le Brexit, les Britanniques ont voté pour une sortie du marché unique et de l'union douanière. Or si la partie du Royaume-Uni, composé de l'Angleterre, de l'Ecosse et du Pays de Galles, n'a pas de frontière terrestre avec l'UE, ce n'est pas le cas des deux Irlande. Les autorités redoutent entre autres qu'une "frontière dure" deviennent la cible de groupes paramilitaires dissidents qui n’avaient pas souscrit à l'accord de pays. En outre, une fois le Brexit entériné, le retour à une frontière terrestre de 500 kilomètres entre deux Irlande marquerait aussi la fin d’une période d’échanges économiques simples entre les deux pays. Tout au long des négociations, habitants et entreprises des deux côtés n’ont ainsi eu de cesse d’insister sur la nécessité de conserver la frontière aussi invisible que possible alors que 31% des exportations nord-irlandaises vont en Irlande (chiffre de 2016) et que quelque 30 000 personnes traversent chaque jour la frontière.