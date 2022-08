Démographie : la population mondiale divisée par deux d'ici à 2100 ?

Des prévisions qui ne colleraient pas à la réalité. Alors que les Nations Unies prévoient que nous serons plus de huit milliards d'habitants sur Terre au 15 novembre 2022, pour atteindre, en 2100, 10,4 milliards d'individus sur la planète, ces projections sont remises en question. Pour James Pomeroy, économiste à la HSBC, la population mondiale tendrait, au contraire, à baisser très fortement.

Dans une étude relayée, ce jeudi 25 août, par Les Echos, le spécialiste estime en effet qu'avec la baisse de la natalité, et une mortalité en hausse, la Terre ne comptera plus, à la fin du siècle, que 4 milliards d'être humains. Une division par deux de la population en 80 ans, qui s'explique, selon l'auteur, par le fait que le pic de natalité dans le monde - après lequel la population commencera à décroitre - sera atteint bien plus tôt que ce que prévoit l'ONU. Selon James Pomeroy, la population mondiale commencerait donc à décroître en 2043, alors que les Nations Unies calculent que cela n'arrivera qu'en 2080.