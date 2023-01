Le Japon fait de sa natalité une priorité

De nombreux pays industrialisés observent un déclin de leurs taux de natalité, mais la tendance est particulièrement prononcée au Japon, qui a perdu plus de 3 millions d'habitants entre 2011 et 2021, et dont le pourcentage d'habitants âgés de 65 ans et plus est le deuxième au monde derrière Monaco, selon les données de la Banque mondiale.

Le Japon, qui compte 125 millions d'habitants, consacre une grande partie de ses ressources au nombre croissant de personnes âgées. Les taux de natalité baissent aussi chez ses voisins, dont la Chine, où la population a même diminué en 2022, selon des données publiées la semaine dernière, une première depuis six décennies.