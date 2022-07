Départ de Boris Johnson : trois années de casseroles et de turpitudes au pouvoir

Cette fois, l'onde de choc se ressent jusque dans les urnes. Le scandale fait plonger la popularité du Premier ministre et les Britanniques, étranglés par l'inflation, le font savoir en lui imposant un revers lors d'élections locales le 5 mai 2022. Boris Johnson survit le 6 juin à un vote de défiance des députés de son Parti conservateur provoqué par des frondeurs excédés par le "Partygate". Plus de 40% des députés indiquent ne plus avoir confiance dans le Premier ministre, reflétant l'ampleur du malaise.