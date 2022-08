Acclamée puis rejetée : retour sur neuf années d'engagement de la France au Mali

Le 1er août 2014, l’opération Serval est remplacée par Barkhane, une nouvelle opération à vocation régionale, forte alors de 3000 soldats français au Sahel. En plus des forces armées françaises, plusieurs centaines de soldats en provenance du Royaume-Uni, d’Estonie, du Danemark et de République Tchèque sont envoyés dans la région. Au cours des mois suivants la mise en place de cette coalition européenne et régionale, les troupes djihadistes subiront de lourdes pertes, avec le décès de plusieurs chefs du groupe salafiste Al-Mourabitoune.

Entre 2015 et 2019, les djihadistes d’AQMI et d’autres groupuscules locaux multiplient leurs assauts contre les soldats européens et s’en prennent notamment aux étrangers présents sur place. Le groupe État islamique au grand Sahara (EIGS), de son côté, lance des attaques d'ampleur contre des bases militaires au Mali et au Niger et devient un ennemi commun de la France et des forces du G5 du Sahel, composé de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. L’année 2019 marque la chute de plusieurs chefs de l’EIGS, mais également de l’exécution de plusieurs humanitaires français au Niger.