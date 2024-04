Des adolescents ukrainiens sont-ils envoyés au front ?

Des comptes accusent l’Ukraine de recruter des adolescents pour participer à la guerre. Une vidéo est mise en cause, qui montre en réalité des élèves d’un lycée militaire de Kiev.

Peinant à mobiliser, l’armée ukrainienne va-t-elle chercher des adolescents pour se défendre contre la Russie ? C’est ce que montrerait une vidéo partagée en ligne d’un bus occupé par des jeunes hommes en uniforme et d’une femme en tenue militaire se filmant cette fois à l’extérieur devant un car.

Un cas classique de désinformation

"La nouvelle armée ukrainienne. Ce ne sont que des enfants", accuse un profil en français sur X, tandis qu’un autre compte anglais y voit "de jeunes Ukrainiens jetés dans le hachoir à viande de l’OTAN". Une vidéo que l’on peut encore retrouver sur Facebook, publiée par une page polonaise. Mais aussi sur Pravda.fr, l’un des sites internet identifiés récemment par les autorités françaises comme appartenant à un réseau de propagande russe visant l’Occident, baptisé "Portal Kombat".

On retrouve dans cette histoire un cas classique de désinformation autour de la conscription militaire. Depuis le début de la guerre, la mobilisation exigée par Kiev soulève de nombreuses questions et génère énormément de fausses informations venant du camp russe. Dans ce cas précis, une vidéo est partagée à l’origine par un compte TikTok anonyme avant d'être reprise par des comptes avec une certaine visibilité, contribuant à lui donner de l’importance.

Des insignes similaires d'un lycée

La vidéo a depuis été supprimée du compte TikTok. Car elle montre en réalité des élèves d’un lycée militaire de Kiev. En effet, plusieurs observateurs, dont le média italien Open, ont relevé que l’insigne, portée par un des jeunes hommes en début de vidéo, était similaire en tous points avec celle d’une des promotions du lycée militaire Ivan Bohun, situé au cœur de la capitale ukrainienne. On retrouve ce badge sur les uniformes de plusieurs élèves de l’établissement, sur cette photo ou encore sur celle-ci publiée sur Facebook. Interrogé par TF1info, le lycée militaire de Kiev n'a pas souhaité apporter de commentaires.

Le badge sur l'épaule des "mobilisés" est similaire à celui des élèves du lycée militaire Ivan Bohun de Kiev. À droite, une photo de mars 2024 partagée par l'établissement. - Lycée militaire Ivan Bohun

Par ailleurs, et cela vaut pour l’ensemble des Ukrainiens, la mobilisation des jeunes de moins de 25 ans - l'âge de la mobilisation a été abaissé de deux ans ce 2 avril – ne peut pas être obligatoire. Si la loi martiale a interdit aux hommes âgés de plus de 18 ans de quitter le pays au moment de l’invasion russe, l’âge requis pour aller au front est désormais de 25 ans minimum. Les hommes et les femmes plus jeunes peuvent toujours se mobiliser de manière volontaire, comme le détaille la presse ukrainienne.

