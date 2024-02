Des agriculteurs polonais ont-ils bloqué un camion d'aide militaire vers l'Ukraine ?

Selon une vidéo qui circule en ligne, un camion acheminant de l’aide à l’armée ukrainienne a été bloquée à la frontière avec la Pologne. La situation s’est compliquée à nouveau sur plusieurs points de passages en raison des manifestations d’agriculteurs polonais.

Remontés contre la concurrence, les agriculteurs polonais empêchent-ils désormais le ravitaillement des soldats ukrainiens, de l’autre côté de la frontière ? Alors que depuis le mois de novembre, des exploitants polonais bloquent les transports de marchandises venant d’Ukraine, une vidéo circule en ligne pour dénoncer l’immobilisation d’un camion transportant de l’aide militaire à destination de l’armée ukrainienne.

Seule de la nourriture a été bloquée

La chaine biélorusse Nexta affirme sur X que "les agriculteurs ont bloqué un camion transportant un véhicule qui devait être remis aux forces armées ukrainiennes" avant de l’envoyer "au bout d’une file d’attente de 18 kilomètres". Cette séquence intervient à un moment où les tensions se sont exacerbées, depuis que les Polonais ont repris les blocages d’au moins six postes de contrôle le long de la frontière. Le 12 février, ces derniers ont notamment vidé des cargaisons entières de céréales ukrainiennes pour les déverser sur l’asphalte. Car en temps normal, seuls les chargements de denrées alimentaires sont concernés par ces actions, comme le relatait un média polonais pour le poste de contrôle de Medyka.

D’après nos recherches, cette vidéo est relayée dès le 16 février par des médias ukrainiens : ici par News Lviv et ici par Volyn News. Dans la séquence que nous avons traduite, un homme vêtu d’un bonnet et d’un gilet orange raconte en ukrainien avoir vu le blocage de son camion chargé "d'équipement militaire pour les forces armées ukrainiennes" par des "conducteurs de tracteurs (...) en état d’ébriété". Il assure pourtant être totalement en règle pour passer la frontière.

La chaine biélorusse Nexta affirme sur X que "les agriculteurs ont bloqué un camion transportant un véhicule qui devait être remis aux forces armées ukrainiennes". - DR

Selon les médias locaux, l’incident se déroule le 16 février au poste-frontière de Dorogusk-Yagodin, côté polonais, "où le trafic des camions s'est complètement arrêté" et où "les marchandises humanitaires, périssables et le carburant" sont bloqués, selon le ministère ukrainien des Infrastructures cité par l’AFP. La situation est donc critique sur ce point de passage, avec des actions intervenant juste avant le poste-frontière, "sur la route d'accès au terminal d'enregistrement de Dorohusk", d'après les gardes-frontières polonais à TF1info.

Le véhicule autorisé à passer au bout de deux heures

Le 15 février, les transporteurs ukrainiens se sont réunis à leur tour au poste-frontière, rendant la situation encore plus confuse. L’action a été orchestrée par l’ONG ukrainienne des Transporteurs de la Région de l’Ouest, dans le but d'identifier et d'anticiper les blocages polonais, comme on peut le voir sur ces images diffusées par le média Hromadske. Si elle est à l’origine du rassemblement, l'organisation non gouvernementale a également rendu publique la fameuse vidéo du camion destiné à l’armée.

C'est ce que confirme son porte-parole, Vitaly Kutsenko, avec qui nous avons échangé : "Un ami a fait la vidéo avec ce chauffeur, et elle a été publiée par mes soins". Il raconte alors qu’il était entre 9h et 10h ce vendredi 16 février (heure de Kiev) lorsqu’un "camion militaire MAN de 3 à 5 tonnes", qui transportait "des véhicules militaires prêts au combat", a été contraint de faire demi-tour et de rejoindre la fin de la file d’attente des véhicules patientant du côté de la frontière polonaise. Le véhicule a finalement été autorisé à passer deux heures après la publication de la vidéo, soit le vendredi midi, en étant escorté par la police polonaise jusqu’au point de passage.

Vitaly Kutsenko, porte-parole de l'ONG des Transporteurs de la région de l'Ouest, interrogé par un média ukrainien - Suspilne/ YouTube

Le blocage de matériel à destination de l’armée ukrainienne s’est reproduit dimanche 18 février, selon Vitaly Kutsenko qui nous partage des photos à l’appui (voir ci-dessous) : "Nos amis suédois, qui transportent beaucoup de produits en caoutchouc, n'ont pas été autorisés à passer et ont été retenus pendant seize heures". Dimanche, la circulation était totalement bloquée dans les deux sens à ce poste-frontière, comme en attestent les services de douanes ukrainiennes.

Dimanche 18 février à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, aucun véhicule n'a été autorisé à passer. - Vitaly Kutsenko / DR

Depuis, le porte-parole des Transporteurs de la Région de l’Ouest décrit des passages au compte-goutte, avec un à deux véhicules autorisés à franchir la frontière ce lundi 19 février. D’autres actions sont attendues de la part des Ukrainiens, avec des transporteurs de la région de Lviv qui prévoient de se rassembler à "trois frontières entre la Pologne et l'Union européenne" mardi 20 février.

