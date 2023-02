Une nouvelle interception d'avions militaires russes par les États-Unis

Deux fois en deux jours. Les forces aériennes américaines ont intercepté mardi 14 février quatre avions russes près de l'Alaska, a annoncé, ce jeudi, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad). Cette opération "de routine" concernait des modèles de bombardier lourd Tu-95 et de chasseur Su-30 et Su-35, a-t-il déclaré dans un communiqué. "Les avions russes sont restés dans l'espace aérien international et n'ont pas pénétré dans l'espace aérien souverain américain ou canadien", a-t-il ajouté.