Des centaines de chars alignés : ces images montrent-elles un déploiement massif de l’Otan en Pologne ?

D’abord, nos recherches prouvent que la scène se déroule bien au port de Gdynia, situé en Pologne et donnant sur la mer Baltique. Des éléments visibles à l’écran penchent pour cette thèse : l’entrepôt sur lequel sont inscrits "Terramar" et "port Gdynia" et la présence de drapeaux polonais et américain. Nous avons pu géolocaliser la scène à cette adresse, où se situe l’entrepôt de stockage de la société de transport Terramar. Cette vidéo de l’entreprise d’août 2019 confirme qu’il s’agit bien du bâtiment vu dans la première vidéo. Les trois pylônes du fond sont également reconnaissables.

La scène est relativement récente, l’entrepôt ayant été construit en septembre 2019. Plus précisément, la vidéo semble avoir été publiée sur Twitter pour la première fois le 4 mars par le compte Baltic Security. Vu plus d’un million de fois, ce tweet mentionne "l’opération Atlantic Resolve" qui se serait déroulée le 22 février au port de Gdynia. Et selon cette publication, les chars auraient vocation à retourner aux États-Unis.