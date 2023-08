Des centaines de migrants éthiopiens tués par des gardes-frontières ? Une ONG accuse l'Arabie saoudite

Les personnes interrogées ont parlé d'"armes explosives" et de tirs à bout portant, les gardes-frontières saoudiens demandant aux Éthiopiens "sur quelle partie de leur corps, ils préféreraient que l'on tire". Dans les témoignages recueillis par HRW, des migrants racontent des scènes d'horreur : "femmes, hommes et enfants éparpillés dans le paysage montagneux, gravement blessés, démembrés ou déjà morts". "Ils nous tiraient dessus, c'était comme une pluie (de balles)", témoigne une femme de 20 ans, originaire de la région éthiopienne d'Oromia, citée par l'ONG. "J'ai vu un homme appeler à l'aide, il avait perdu ses deux jambes", mais, raconte-t-elle, "on n'a pas pu l'aider parce qu'on courrait pour sauver nos propres vies".

Des migrants voyageant en petits groupes ou en solitaire ont affirmé que des gardes-frontières les avaient frappés avec des pierres et des barres de métal, selon le rapport. 14 personnes interrogées ont été témoins ou ont elles-mêmes été blessées par des tirs à bout portant, ajoute HRW. Certaines ont déclaré que les gardes-frontières saoudiens descendaient de leurs postes d'observation et frappaient les survivants.