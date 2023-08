Des chrétiens pris pour cible et des églises saccagées : que se passe-t-il au Pakistan ?

Un déchaînement de haine et de violences, attisé par les appels de certains responsables musulmans locaux. Dans des vidéos publiées en ligne, on les voit, hauts-parleur à la main, exhorter leurs fidèles, exciter la foule. "Les chrétiens ont profané le Coran. Tous les religieux, tous les musulmans doivent s'unir et se rassembler devant la mosquée. Il vaut mieux mourir si vous ne vous souciez pas de l'islam", clame un religieux. Dans une autre vidéo, la foule exige que les blasphémateurs présumés soient punis, tandis qu'une croix est arrachée du haut d'un bâtiment. Des images montrent également de la fumée s'échapper de l'église et du mobilier comme des lits et des chaises incendiés dans la rue.

Yasir Bhatti, un Pakistanais chrétien âgé de 31 ans, a raconté avoir fui sa maison, située à proximité d'une de ces églises. "Ils ont cassé les fenêtres, les portes et sorti les réfrigérateurs, les canapés, les chaises et d'autres meubles pour les empiler en face de l'église et les brûler. Ils ont aussi brûlé et profané des Bibles." A mesure que la panique gagnait le quartier, des musulmans se sont aussi précipités dans les rues pour avertir et abriter leurs voisins chrétiens. "Deux femmes couraient. Je leur ai ouvert la porte de ma maison et les ai fait entrer. Elles étaient très inquiètes, mais je les ai rassurées", témoigne Tariq Rasool.

"Certains couraient pieds nus et d'autres s'enfuyaient en pousse-pousse. C'était le chaos partout", a confirmé le lendemain Javed Bhatti, pasteur. "Tous les chrétiens ont quitté leur maison et se sont mis à l'abri" ailleurs, a aussi raconté Fayaz Masih Khokhar. C'est donc dans un quartier déserté que la police pakistanaise a été déployée, dès le lendemain. Une intervention qui a mis un terme aux émeutes. Résultat, un total de 80 domiciles de familles chrétiennes et 19 églises ont été saccagés, selon un bilan de la police ce vendredi. Ce qui en fait l'une des pires attaques perpétrées contre cette communauté.