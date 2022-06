Des députés italiens protestent contre l'envoi d'armes en Ukraine : que sait-on de cette séquence ?

Le conflit en Ukraine et le soutien occidental provoque des remous en Italie. Réunis en session, les députés auraient assisté à une manifestation de quelques parlementaires contre l’envoi d’armes au pays en guerre.

D’après une vidéo qui circule sur Twitter, quatre députés se sont levés de leur siège pour rejoindre le milieu de l’hémicycle et y brandir des pancartes "Stop invio armi", "No alla guerra", à savoir "Stop à l’envoi d’armes" et "Non à la guerre". Ces derniers se sont rapidement faits appréhender par des agents de la sécurité. Cette séquence, publiée mercredi 22 juin au soir, se retrouve partagée par plusieurs comptes proposant une veille sur le conflit. On retrouve des comptes pro-russes, mais pas seulement.