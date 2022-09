Des Iraniennes se coupent les cheveux après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs

De nombreux cinéastes, artistes, personnalités sportives, politiques et religieuses ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. "Les cheveux de nos filles sont recouverts d'un linceul", ont écrit plusieurs joueurs de l'équipe nationale de football dans une story commune sur Instagram. Mais ce sont les vidéos des femmes se coupant les cheveux et brûlant leur hijab qui ont fait le plus réagir. Mais pourquoi font-elles cela ? La jeune Mahsa Amini a été arrêtée, ce mardi 13 septembre, à Téhéran, par la police des mœurs iranienne, chargée de faire respecter le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes, dont le port obligatoire du foulard en public. Ce jeudi, la police de Téhéran a indiqué qu'elle avait été arrêtée avec d'autres femmes pour recevoir des "instructions" sur les règles vestimentaires.